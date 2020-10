Kriminell bokdebutant frå Gulen (abo)

Ei idyllisk bygd ved Nordgulvågen speler ei viktig rolle i Ellen G. Simensen sin første kriminalroman. Men bak idyllen skjuler det seg ei mørk historie.

– Eg budde sjølv i Nordgulen til eg var sju år gamal. Eg var òg på mange sommarferiar i Gulen etter at vi flytta. For meg var det naturleg å legge handlinga i boka til Nordgulen og Hønefoss, der eg bur no, seier Simensen.

I august i år kom ho med debutromanen «Tro meg når jeg lyver» på Cappelen Damm.