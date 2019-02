Då dei tilsette i barnehagen utlyste ei melding på Flatøy bygdelag si Facebook side om at dei skulle feira samenes dag, etterlyste dei nokre samiske rekvisittar som dei kunne visa frem.

Følgjande svar dukka opp på førespurnaden:

- Kva med ein ekte same? Eg kan kle meg og komme bortom, skreiv Julie Odland Skare.

Trykk på det øvste biletet for å sjå biletserie frå feiringa!

Reinsdyrlegg

Julie bur på Flatøy, men fortel at oldemora hennar var same. No har ho tatt med seg forskjellig utstyr og klede, som ho visar til ungane. Ein av dei heldige får også lov til å prøva kleda.

– Visste de at samene nyttar heile reinsdyret? Til og med beina bruker dei til forskjellige ting, fortel ho.

Lise Viken

Så sendar ho rundt ein bit av leggen til eit reinsdyr som vert nytta som behaldar for nål og tråd.

– Er det ikkje fantastisk at reinsdyret kan gje oss alt me treng? Er det nokon av dykk som har ete reinsdyr før?, spør ho ungane.

Det kjem eit forsiktig ja frå nokre få. Julie fortel vidare om kva samen et på samenes bursdag.

– Dei kokar ein slags betasuppe kalla bidos. Den er laga av strimla reinkjøtt, poteter og grønsaker.

Lise Viken

Bea, bea lábbážan

Samedrakta har ho laga sjølv og ho fortel at den kalles ein kofte. Ho visar også fram dei flotte vanntette skoa laga av reinsdyrskinn.

– Men kan de nokre samiske songer?, lurer ho på.

Alle har høyrt songen bæ, bæ lille lam, men når ein skal syngja den på samisk er det ikkje så enkelt. Orda er litt annleis, men ungane henge med så godt dei kan når Julie stemmer i med bea, bea lábbážan.

Julie kan fortelja at ho feirer samenes dag kvart år. Når ho jobba i skulen pleidde ho å ha ansvaret for ein heil samisk veke der dei sydde forskjellige samiske tekstilar og flagg.

– Me veit så lite om samane, så eg synes det er kjekt å koma rundt å fortelja litt om det eg kan. Spesielt å visa handlaga ting og snakka om opphaldet mitt i Finnmark. Der budde eg i 2,5 år og jobba med reindrift, fortel ho.

Lise Viken

«Mangfaldsdag»

I barnehagen har dei førebudd seg godt. Heimebakt samisk brød varma over open eld vert servert saman med buljong frå termos.

Ungane har gleda seg ekstra, for det er ikkje berre samenes dag dei skal feira. Sidan ungane har bakgrunn frå fleire land, har dei innført «mangfaldsdag». Det skal dei markera med matrettar frå kvart land seinare på dagen.

Marcus (5) og Håkon (3) kunne godt tenkt seg å leva som samer og bu i lavvo.

– Då skulle me ha køyrd snøscooter, fortel dei smilande.

Lise Viken

Ekte same

Etter det samiske måltidet var det tid for å prøva å fanga reinsdyret. Tauet vert kasta litt hit og dit før ungane tilslutt fanga både reinsdyr og kvarandre.

– Feiringa av samenes dag har vore ganske laber dei siste åra, men no som me har «oppdaga» ein ekte same i bygda, regnar me med at ho vert hyra inn kvart år framover, seier Marte S. Mellingen med eit stort smil.

Ho er ein av initiativtakarane bak den vellukka markeringa.