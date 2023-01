Har kasta seg med i ubåt-debatten

Også Tor Endresen og Bjørn Jensen ser galskapen i ubåt-sommelet på Fedje. Og er det noko dei likar, så er det akkurat galskap.

– Ikkje det at eg fiskar så mykje lenger, men tek dei han ikkje opp, kan me jo aldri vita kva me får i propellen, forklarer Bjørn Jensen.