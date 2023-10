Evigunge Arne Årseth har ikkje planar om å gje seg. No gir han ut fotballbok

Den 62 år gamle fotografen har heldt til i Knarvik i 38 år. Han har ingen planar om å gje seg med det første.

– Med ombygginga eg legg til rette for no, legg er til rette for å halde på med dette i mange år. Fleire av kameratane mine går av med AFP, men eg kan ikkje tenke meg det, seier Arne, før han legg til;

– Eg vil halde fram vidare.