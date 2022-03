No tek Anita eitt års pause

Etter tretten år som ungdomskoordinator i Austrheim, kjenner Anita Soltveit at ho treng eit liv utanfor jobben også.

– Eg håpar eg kjem att ein dag. Men det kan jo vera at ungdommane i byn er så snille at eg må bli der, eller at ungdommane på Austrheim likar den nye vikaren betre enn meg, spøkjer 47-åringen.