I talen snakka prest Geir Øy om at uansett kor fin og dyr ramma er, så vert den verdilaus utan eit bilde inni, og overførte det til at ramma rundt jula og alle tradisjonane er bra, men at det eigentleg berre er ein måte å feira på og ikkje sjølve poenget.

– Utan bildet er ei fin ramme berre ei fin ramme, sa Øy, som heldt opp ei bilderamme for å visa at uansett kor fin ramma er, hjelper det ikkje utan bildet. Deretter henta han eit bilde i julekrybba.

Bildet var av Jesus med eit lam på skuldrene, og skulle understreka at det handlar om å vera gode mot kvarandre.

– Eg er veldig glad i alt rundt jula, både ramma rundt, og feiringa av at Jesus vart fødd. Men utan grunnlaget hjelper ikkje ramma, sa Øy, og la til at Jesus var den gode hyrde, den som kjenner sauene sine. Altså at Jesus kjenner menneska, og er god mot dei.

– Ein viktig del av jula

Øy fortel at julegudstenesta er ein god plass å samlast om sentrum av jula.

– Julaftan vert ikkje det same utan julegudsteneste.

Julegudstenesta varte i ein liten time, og presten fortel at den var litt enklare og kortare enn ei vanleg gudsteneste.

– Akkurat julaftan tek me vekk litt, det vert litt enklare, det vert på ein måte ein storfamiliegudsteneste, seier Øy.

Maria Fjellstad

Både i Knarvik og Alversund var det to gudstenester julaftan. I Knarvik har det vore litt over 500 innom kvart av dei siste åra, men i år var det rundt 650.

– Alle gudstenestene er godt besøkt, så det er bra, seier presten.

– Samla alle

Knarvik musikkorps hadde musikkinnslag på den første gudstenesta, og Sara Helen Romarheim spelte på den andre. Presten seier det gav gudstenestene eit løft.

– Det er fint når både dei som vanlegvis går i kyrkja og dei som ikkje vanlegvis går samlast, seier Sara Helen Romarheim.

Ho framførte to songar, klassikaren «Det hev ei rose sprunge», og «Mariavise» som handlar om korleis Maria opplevde det, då ho sat der med det nyfødde barnet og beskjed om at ho skulle verta brukt av Gud.

– Eg trur det er litt det same med oss, seier Romarheim.

– At me skal få verta brukt av Gud. Det kan vera litt skummelt og ukjent, men veldig viktig og stort likevel.

For Romarheim er jula og julegudstenesta ei påminning om grunnmuren i trua hennar.

– Me vert minna på kor stor den gåva me har fått er, det har i alle fall eg lett for å gløyma resten av året.

Maria Fjellstad