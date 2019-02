– Sjølv om håret grånar og songens elv flyt meir stille når ein kjem opp i åra, så er songgleda med oss heile tida, heiter det i ei melding frå den lystige gjengen.

Kyndig leiing

Det er gleda med å få syngja saman med andre gjorde at ei gruppe pensjonistar på rundt ti personar i haust gjekk saman og skipa Austrheim seniorkor.

No samlast dei på Kyrkjelydshuset kvar 14. dag. Under kyndig leiing av dirigent Kjersti Wiik får dei rikeleg med utspel av songgleda.

Å få syngja saman er sjølvsagt det viktigaste, men tid til ein kopp kaffi og ein prat rundt bordet er også viktig.

Songgleda ønskjer koret å dela med andre, så dei tek gjerne oppdrag om nokon vil høyra på dei.

Treng fleire «mannestemmer»

Det er også plass til fleire seniorar i koret og dei legg ikkje skjul på at fleire «mannestemmer» er ettertrakta.

Gjengen understrekar at det er inga opptaksprøve for å bli med i Seniorkoret, det viktigaste er at ein sjølv kjenner på at dette høyrast kjekt ut.

Og sjølv om koret har «heimebase» i Austrheim, så understrekar leiaren i koret, Karin Haugen, at kommunegrensa ikkje er til hinder for å bli med i koret.

– Her er både radværingar, lindåsingar, fedjingar, masfjordingar og gulingar velkomne, seier ho.