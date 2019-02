– Det er ein fantastisk prestasjon. Det er heilt rått kva me har høyrt av dette stjernekorpset. Dei er i ein liga for seg sjølv. Spesielt melodisk slagverk bra. EBML klarte å laga eit varmt, veldig mjukt og utruleg svakt teppe av ulike klangar. Fine vekslingar mellom det mørke og lyse, seier korpsekspert Anda.

Overlegne Manger laurdag

NM for elitekorpsa er delt inn ein pliktdel og ein sjølvvald del.

Pliktnummeret til Eikanger-Bjørsvik fekk heile 97 poeng, men Manger scora berre 91 her.

Laurdagen skulle korpsa spele eit sjølvvald stykke, og her viste Manger kva som bur i dei. Med 98 poeng vann Manger den sjølvvalde delen.

– For ein prestasjon! Me snakka i går om at det var eit vanskeleg stykke, men dette tar kaka. Det å gjenskape desse stemningane, og blande inn som ess-kornettet gjør i den høgda er heilt fantastisk. Eg likte det veldig godt, seier ekspert Anda.

Men til inga nytte. Eikanger-Bjørsvik var best over to dagar, og det er det som tel i denne konkurransen. I tillegg til meisterskapstittelen får vinnaren 40 000 kroner frå Rema 1000 og 25 000 kroner frå Bergen kommune.

Her er poengsummane:

Tala viser poengsum fredag, så laurdag. Til slutt plussar ein dei to summane saman og deler på to.

1 Eikanger-Bjørsvik Musikklag 96,5 96 96,25

2 Stavanger Brass Band 94 97 95,5

3 Manger Musikklag 91 98 94,5

4 Bjørsvik Brass 89,5 94,5 92

5 Jaren Hornmusikkforening 88 95,5 91,75

6 Tertnes Brass 92 91 91,5

7 Oslo Brass Band 87 92,5 89,75

8 Oslofjord Brass 84 93 88,5

9 Molde Brass Band 86 89,5 87,75

10 Musikkorpset Gjallarhorn 85 88 86,5