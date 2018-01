Denne gjengen skal arrangera UKM

UKM står for Ung Kultur Møtes. Det er ein arena der ungdom kan visa fram talentet sitt. Alt ifrå musikk, dans, teater, kunst, band etc. Alt som kan visast fram på ei scene, i ein video eller i ein utstilling. Det er ein flott plass å møta andre med same interesse, og ha det ufatteleg kjekt.

UKM er heilt gratis, og er for open alle mellom 13-20 år. Du må vera minst 10år for å kunne vere med på lokalmønstringa, men fylle 13 år i 2018 for å komme vidare til fylkesmønstringa og evt landsfestivalen. Det kjem til å vera ein fagjury som plukkar ut nokon som får vera med vidare til fylkesmønstringa. UKM er ikkje ein konkurranse, men ein veldig kjekk oppleving. Det vert ein lokalmønstring på Nordhordland folkehøgskule i Meland kommune den 10.Mars.

Påmeldingsfristen er satt til måndag 26.februar kl. 16.00, og det er berre å melda seg på.

Påmeldinga skjer via nettet : https://ukm.no/austrheim-fedje-lindas-masfjorden-meland-radoy/

Sebastian Hegna, 16 år deltok på UKM i fjor med musikal. Han synst UKM er gøy og det er spennende å vere med. Ein får vise frem talentet, og får møte andre ungdommer som er lik deg sjølv. Sebastian kom også vidare til fylkesmønstringa noko han synst var kjempe gøy. Ei kjekk helg med gode ungdommar og ein god plass å møte nye venner, vise fram talentet sitt som ein kanskje kan ha ei framtid med.

Meir informasjon om UKM finn du på ukm.no