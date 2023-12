Sette verdig punktum på eit triumfår: Det er eit maskineri som verkeleg stemmer

– Me har hatt eit fantastisk år i 2023, og tenk at me kunne avslutte det heile på denne måten, seier ein stolt nestleiar i Eikanger-Bjørsvik, Viggo Bjørge etter nyttårskonserten i Grieghallen.