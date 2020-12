Erna set ord på både det morosame og det vanskelege

Ho skriv mykje om det som vaksne enten ikkje vil, eller klarer å snakke med barna om. Fleire av bøkene handlar om vanskelege tema, som sorg og overgrep.

Merete Tvedt Låstad

– I bøker kan ein setje ord på alt, det morosame og det vanskelege. Den som les, kan seie «ja, slik er det!» Og så kan ein lese om at det vonde går over, og at ein ikkje er aleine. Og det hjelper, seier forfattaren.