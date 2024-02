Tru, basar og raveparty – 350 ungdommar koste seg på Frekhaug

Stemninga er til å ta og kjenne på i dansesalen på Nordhordland folkehøgskule. Ungdommane som deltek på swingkurs er sveitte, glade og fulle av entusiasme for Nordhordlandsfest, som er arrangert av lokale ungdommar.

– Vi heldt på til midnatt, så det må bety at folk har hatt det gøy. Då er det berre å håpe på at vi får til den same festen i 2025.