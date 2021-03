Kyrkja vart bygd med lydstudio i kjellaren. No kjem det godt til nytte

Kyrkja vart bygd med lydstudio i kjellaren. No vert det mobilisert for at det skal kunna takast i bruk.

No er det eit stort engasjement for å få ferdigstilt lydstudioet i kyrkjekjellaren. Prest Tone Marit Øvretveit Dyrkolbotn er alt i gang med å spela inn ein podkast. Foto: Anne-Lise Nordpoll

I april slepper prest Tone Marit Øvretveit Dyrkolbotn den første episoden i ein ny podkast.