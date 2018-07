Her er laurdagens Utkant-program

På Utkant? Bruk #strilen

Fleire gler seg til bandet 9 grader nord fra Bergen. Ifølgje Dacebook-sida deira spelar dei ein kombinasjon av baila, flamenco, karnatisk musikk, bollywood og jazz.

– 9 grader nord blir ein spennande konsert, den gler eg meg til, seier pressesjef på festivalen Linn Dyveke Wilberg.

Namnet 9 grader nord kjem av at to av bandmedlemmane stammer frå Jaffna på Sri Lanka, som ligg 9 grader nord for ekvator.

Seinare på kvelden er det ein heilt anna sjanger ho anbefalar.

– Avslutninga med Datarock kjem til å bli fett.

Utkant lørdag:

17:00: Stine Norse – Dronninga

18:00: 9 Grader Nord – Kongen

19:00: I Am K – Dronninga

20:00: Amanda Delara – Kongen

21:00: Erlend Ropstad – Dronninga

22:00: Lars Vaular – Kongen

23:00: Ogras – Dronninga

00:15: Datarock – Kongen

19-02: Thomas og Birk – Eldhuset Disco