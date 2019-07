Utkant 2019 avsluttar med eit brak. Er du fan av Real Ones, Oslo Ess eller kanskje du er på festivalen torsdag for å sjå Bjørn Eidsvåg? Her er programmet;

13:00: DJ skole for barna (Eldhuset)

17:00: Thea Hjelmeland (Dronninga)

18:00: Bjørn Eidsvåg (Kongen)

19:30: Temporary (Dronninga)

20:30 Real Ones (Kongen)

21:30: Karin Park (Dronninga)

22:30: Skambankt (Kongen)

23:30: Kriminell Kunst (Dronninga)

00:30: Oslo Ess (Kongen)

Nyt den siste festivaldagen i finvêret og ta godt vare på kvarandre!

