Mona og Grethe blåste liv i bedehuset: – Viktig at vi tar vare på kvarandre og skaper fellesskap

– Me lever i ei krevjande tid. Då er det kanskje viktigare enn nokon gong at me bryr oss om kvarandre og skaper gode møteplassar, seiere Grethe Siljuholtet

Saman med veninna Mona samla ho fleire titals sy-og strikkeglade damer til treff.