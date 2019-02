Live frå NM i brass

Første divisjon pågår no. Radøy Brass har levert sitt bidrag. Dirigent Torstein Aagaard-Nilsen ville ikkje stoppe.

– Eg var veldig nøgd. Hadde ikkje lyst til at det skulle vera slutt. Eg synes det var trist då det var over, noko eg sa til dei. Bandet er trygg og dei leverar. Me kunne vore her ein halvtime til.

Så spørs det om deira tolkning av "Dances and Arias" kan føra til opprykk i år, men dei skal nok vera på trygg grunn i divisjonen.

Oster Brass skal spele 13:25

Manger og Eikanger-Bjørsvik leverte i går

I går leverte både Manger Musikklag og Eikanger-Bjørsvik Musikklag svært gode pliktnummer. I dag er det sjølvvalgt nummer som står for tur kl. 14:30.

Peter Szilvay lot superlativane ta overhand etter Manger sin prestasjon i går.

– Dette er den beste utgåva av Manger nokon sinne! Det er ein ro og balanse i spelinga som er fantastisk. Dette gjekk feilfritt, seier han til Strilen sin journalist på staden.