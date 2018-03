Strilen oppdaterer frå UKM gjennom dagen!

I dag klokka 12 starta årets Ung Kultur Møtes (UKM) på Nordhordland folkehøgskule på Frekhaug. Heile 112 påmelde står bak i alt 62 framføringar som spenner i alt frå frå hiphop, popping, bildekunst, jazz og pop.

Bak det heile står ein skokk med unge arrangørar som gjer sitt for at regionens talent for vist seg fram på den store scena. På slutten av dagen kviler spenninga på kven som går vidare til fylkesmønstringa. Den avgjerda er det dommarpanelet som tek.

Det er ungdommar frå Austrheim, Fedje, Lindås, Masfjorden, Meland og Radøy med på dette arrangementet.

Sjå under for å sjå kven som er med på årets UKM! (Bruk cmd+F/ctrl+F på mac/pc eller skriv namnet i browseren og bla ned (iPhone) for å søka.

RUNDE 1 KLOKKA 12:

Kristin Vågenes Konferansier

Alexander Øglend Konferansier

3 Victoria Birkeland Musikk: pop

4 Cathrine Høgquist filmmusikk

5 Runar Eknes Paulsen Musikk: Pop

6 Edgar Dawson Dans: Breakdance

7 Eline Fonnes Musikk: Early pop/rock

8 Hans Magnus og Karoline Musikk: Pop

9 Stjerneskudd Musikk: Rap, pop

10 Sofie Marøy Musikk: Soul

11 Ingrid Marie Solemdal Musikk: pop

12 Helene Kjærland Musikk: Pop

13 Frøya Soltveit Gabrielli Musikk: Klassisk

14 Jessica Holsen Musikk: Rock

15 Michelle G. Hansen Dans: Hiphop freestyle popping

16 Ida Amalie Sæbø Thomassen Musikk: Balade

17 LHM Musikk: Blues

18 The Green Poison Musikk: Rock

RUNDE 2 KLOKKA 14:

Daniel Gjelsvik Kaland Konferansier

Emmanuel Bangoura Konferansier

3 General Chesz Musikk: Politisk Pop-Rap

4 Synnemio Musikk: pop?

5 Alexandra Høyvik Skaar Dans: Moderne, jazz

6 Lars Ådlandsvik Askeland Musikk: Klassisk

7 Amanda Eikeseth Odland Musikk: pop

8 Elise Blomvågnes Musikk: Pop

9 Elida Hatlevik Musikk: Pop, ballader

10 Catalina Grindheim Musikk

11 Kamilla Thomsen Sagstad Musikk: Country

12 Rebecka Lohne Musikk: Pop

13 Marte Solheim Musikk: pop

14 Mari Omland og Andri Helland Musikk: Pop

15 Andreas Holme Kjærland Dans: Popping, hip-hop

16 Mathilde Spurkeland Musikk: Pop/Soul

17 Simon-Emiil og Andreas Musikk: Klassisk

18 Riders Musikk: Rock

RUNDE 3 KLOKKA 15.45:

Thea Risøy Konferansier

Benjamin Gundersen Barstad Konferansier

3 Aleksandra Anna Suchorska Utstilling

4 Chris Andrè Odland Utstilling

5 Anna Loureen Holsen Utstilling

6 Alexa Cristea Utstilling

7 Sunniva Westermoen Utstilling

8 Frøya Eldøy Vaage Utstilling

9 Jessica Holsen Utstilling

10 Christoffer Nicolaysen Utstilling

11 Christin Holsen Utstilling

12 Solveig Hansen Kvalheim Utstilling

13 Sara og Bjørnar Musikk: Alternative Rock/ Akustisk cover

14 Frøya Hoen Tjore Musikk: klassisk

15 Sarah Jr Musikk: Pop

16 Sara Huse Musikk: Tror det er rock/ rockeballade

17 Robin Syvertsen Annet på scene

18 The MM Dans: En God blanding

19 Christina Runderheim Musikk: Pop/R&B

20 Kristin Kjeilen Musikk: Pop

21 Malin Egesund Rosnes Musikk: POP

22 Ida og Marte Musikk: Pop

23 The Losers Musikk: Folkrock

24 Hanna og Sara Musikk: Ballade

25 Thea Johnsen Dans: Moderne

26 Amnesia Musikk: Alternativ Rock

Unge arrangører UKM