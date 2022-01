Knarvik sin kjærleikskafé: – Det hadde aldri gått utan henne

Knarvik Kafé og Thai take away er ein stad kjent for dei fleste i regionen. Her kan ein handle både ferske bakevarer, lokale matvarer og – ikkje minst – nydeleg thaimat.

– Det heile starta med at eg tok med thaimat som lunsj, då eg jobba for Rognaldsen Bakeriutsal. Det blei populært, seier Pim.