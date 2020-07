Tor Halvor med eigne koronatips for dyr (abo)

Gjennom tretten episodar på Facebook, har «bøndene» Tor Halvor Halvorsen og Hanne Mellingen sleppt fantasien laus i kampen for å verna dyra for smitte under koronakrisa.

– Regjeringa har jo tatt ansvar for alle, unnateke dyra, så nokon måtte jo ta ansvar, seier den lokale skodespelaren og moroklumpen frå Kjeilen, Tor Halvor Halvorsen.

I tillegg til fulltidsjobben sin i Equinor, jobbar Tor Halvor både for DNS og Kulturoperatørene når høvet byr seg. Han er også med i ei teatergruppe i byn, som har drive ein del med tull på Ole Bull.