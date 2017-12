Nissekroken med Emil André Erstad: – Villsaupinnekjøtet frå Tveiten er best

Emil André Erstad jobbar i kulissane for at KrF-leiar Knut Arild Hareide skal skina. Etter årevis i hovudstaden er han klar for si første Oslo-jul - men det skjer ikkje utan villsaupinnekjøt frå Manger.