På fredag startar Norgesmeisterskapen i brass. Sjølv om Eikanger-Bjørsvik Musikklag (EBML) er regjerande meister, er utfordrar Manger Musikklag (MML) i siget.

– Me trur på siger. Elles kunne me gjort på noko anna. Som golf, seier leier i MML, Nils-Arne Træland, muntert til Strilen.

Stemninga i korpset, som nyleg vann Siddis, er god.

No terpar dei på detaljane til både pliktstykke og det sjølvvalte stykket.

– Me kjenner at det er noko som skal skje i helga. Medlemmane blir trigga av det.

Privat

Fakta: Desse korpsa frå vår region er med i NM: Elitedivisjonen: Bjørsvik Brass

Eikanger-Bjørsvik Musikklag

Manger Musikklag 1. divisjon: Oster Brass

Radøy Brass 2. divisjon: Manger Old Star 3. divisjon: Lindås Brass

Store forventningar

Stemninga er like god hos Eikanger-Bjørsvik Musikklag. Nestleiar Viggo Bjørge seier at EBML er godt vane med press.

– Siddis viser at me aldri skal ta for gitt at me kan gå til topps. Samstundes har me vore regjerande NM-meister nesten alle av dei siste ti åra, så me er vane med stort press.

Bjørge trur på siger om EBML leverer i begge numra, men presiserer at dei ikkje har kontroll på korleis dei andre korpsa vil spele.

– Konkurransen med Manger har vore ein positiv drivkraft i 40 år, seier han og ler.

Kollegaen i Manger vil ikkje vera noko dårlegare.

– Det viktigaste er ikkje å slå Eikanger-Bjørsvik, men å vinna heile driten. Skal du vinna, må du slå dei som er best.

Om du skal prestera er du avhengig av at alle er med.

– Pass på lårhalsen og ikkje bli sjuk, er den klare oppfordringa eg har gitt korpset, avsluttar Træland.