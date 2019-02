Absolutt «alle» i korpsmiljøet kjenner korpsguruen Ivar Nordland frå Eikangervåg.

– Eg har vore med frå byrjinga av brass-NM, og gjerne litt før det og. Sidan har det gått slag i slag. Det livet og den entusiasmen me ser her i 2019 er berre fantastisk, seier karen, med eit stort glimt i auget.

Han byrja sin korpskarriere i Eikanger musikklag allereie i 1957.

Jantelov

62 år seinare er han æresmedlem i Eikanger-Bjørsvik.

– Det treng du ikkje å gå så mykje nærare inn på, fortel han forsiktig.

– Så jantelova står sterkt i Eikanger òg?

– Den gjer nok det. Me likar ikkje så mykje oppstuss rundt det me har gjort for brassen.

Anders Totland

Striledrifter

Ein ung og sprek stril dukka, for mange år sidan, opp på eit musikkstevne i Manger. Det skulle endre livet til musikkfrelste Nordland.

– Der traff eg Inger Marie for fyrste gong, sjølv om eg hadde eit lite auge til ho frå før. Kona mi Inger Maria har også vore aktiv i musikkorps, ler Nordland og ser bort på sin betre halvdel.

– Så musikken førte de saman?

– Ja, og litt andre ting òg.

– Å? Kva då?

– Eg hadde andre drifter den gongen, fleipar den ungdommelege mannen som òg var med å vinne EM-gull for EBML i 1988.

– Nei, no må du gje deg, Ivar. Alltid skal du spøke sånn, skyt fru Nordland inn og ler høgt.

Inspirerande

– Miljøet og samhaldet i korpsa i Nordhordland er jo noko andre musikkorps ser opp til. Kvifor slit mange i Hordaland med rekruttering, medan det blomstrar over brua?

– Vel. Det er eit godt spørsmål. Eg traff ein ostring her i dag som eg hadde vore med i militæret, og han sa til meg: No skal eg rett heim til Valestrand og notere meg ned alt eg har sett her under NM. Det er utruleg inspirerande og gjevande, sa strilen.

Anders Totland

– Ein visjonær

Nestleiar i EBML, Viggo Bjørge, er full av lovvord om mentor og korpslegenda frå Eikangervåg.

– Ivar er sentral i all korpsaktivitet i Nordhordland. Han er òg ein visjonær som såg potensialet til brasskorpsa i regionen vår. Verkeleg ein eldsjel og ein drivkraft for oss alle, fortel Bjørge.

Anders Totland

– Korleis bygger ein korpskultur på ein stad?

– Langsiktig arbeid over lang tid er viktig. Om ein har fokus på medlemmene, fokus på det musikalske og alt som skjer i kulissane, så er ein eit godt stykke på veg.

– Og korleis synest du det har gått for Eikanger-Bjørsvik i år?

– Bunnsolide som alltid. Dei speler fantastisk samspelt og har kontroll på alt dei driv med. Ei velgjerande kjensle å sjå på, smiler den glade korpsleiaren.