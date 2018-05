Bli med på årets store strandryddeaksjon

– Folk er utruleg engasjerte og det har alt meldt seg langt fleire enn i fjor, seier Per Ole Ekker i Lindås Frivilligsentral.

Også Siv-Merete Vedå, som er ansvarleg for strandrydding i NGIR, har merka den aukande interessa for å halda strendene våre reine.

– Eg er heilt imponert. Det kjem til å bli ein kjempedugnad, seier ho.

Fakta: Marint avfall Boss som tau, garn, emballasje og anna som har blitt tilført og liggande i naturen og til slutt hamna i havet. Marint søppel kjem frå mange ulike kjelder, som søppel kasta av enkeltpersonar, industri, ulovlige avfallsplassr, avfallsdeponi, fiskeflåten, offshore og shipping. Marint søppel finst langs kysten i strandsona, flytande i og under havoverflata og på sjøbotnen. Marint søppel kan transporterast med havstraumane over store område langt frå kjelda og finst difor i våre mest urørte område med svært liten menneskeleg aktivitet som i Arktis. Kvart år hamnar åtte millionar tonn plastavfall i verdshava. Ein reknar at mengdene vil dobla seg i 2030 og firedobla seg i 2050. Ifølge nye studiar står ti land i Asia og Afrika for 70 prosent av verdas marine plastavfall. I 2020 reknar ein at total mengde boss i havet er over 230 millionar tonn. Ein trur 90 % er plast. I norske farvatn er mengda boss som vert dumpa i sjøen omlag 36.000 tonn årleg. Av dette søkk om lag 70 % til botn, 15% flyt og vert akkumulert opp i Det store søppelhavet (YouTube) og kun 15% blir skylt på land (Kjelde: UNEP). Marint avfall tar livet av meir enn ein million sjøfugl, hundretusenvis av marine pattedyr og eit ukjent antal fisk over heile verda som til slutt kan hamna på vårt eige bord. Omfanget ser ut til å auka med forbruket. Plast er spesielt problematisk fordi det blir brote ned veldig sakte og fragmentert til mikroplast. Det kan føra til alvorlege skadar på dyr som svelgjer plast, blir kvelte, skadar seg, eller får i seg miljøgifter. http://www.miljostatus.no/tema/avfall/forsopling-av-havet/ http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Avfall/Forsopling/Marint-soppel/

Bygdelag og båtforeiningar

I år er den Nordiske Strandryddedagen laurdag 5. mai. Dagen er ein del av Strandryddeveka frå 30. april - 6. mai, som er eit samarbeid mellom Bergen og Omland Friluftsråd, avfallsselskapa og medlemskommunane.

Men det er dei frivillige laga, organisasjonane og privatpersonane som er berebjelken i aksjonen. Berre i Lindås har rundt tretti båtforeiningar meld seg til teneste og stadig fleire bygdelag tek grep og organiserer strandryddeaksjonene sjølve.

– I år har me også fått dykkarklubben på Mongstad med på laget, seier Ekker.

Varabrannsjef i Lindås, Meland og Modalen brann og redning (LMMBR), Nils Medaas, fortel at dei saman med ordførar Astrid Aarhus Byrknes, vil dukka opp med brannbåten på fleire av strendene i løpet av dagen.

Risnes IL treng ryddefolk

Også i Masfjorden er dei i full gang med å planlegga stordugnaden. Der har blant andre Risnes IL tatt grep og driv og hankar inn folk til å gjera ein innsats for miljøet og områda dei alle nyttar seg av.

Arne Andreas Riisnes fortel at dei vil nytta naustområdet i Skjelsundet som oppmøteplass og base for dagen.

– Alt etter oppmøte og kapasitet vil me rydda i Hostelandsosen, Arekletten, Baldersvågen og øyane utanfor (Herøyna, Raunøyna, Dyrøyna, Haugsøyna). Idrettslaget syter for avfalssekkar, hanskar og vidare handtering av avfallet. Det er ein fordel om deltakarane kan stilla med båt og mannskap, men me vil også ha båtar som transporterer folk der det trengs. Det er fint om dei som kjem med båt skriv ei melding til meg, seier Riisnes (tlf 971 00 247).

På Risnes startar dei ryddedagen klokka 10 og i 15-tida spanderer idrettslaget grillmat som ei felles avslutting på dugnaden.

Sjølv om den store strandryddedagen her i Nordhordland og Gulen er laurdag, minner Vedå i NGIR på at folk får levera inn marint søppel i Kjevikdalen heile året gratis.

– I fjor fekk me rundt ein halv million kroner hjå Miljødirektoratet til å jobba med dette, så eg reknar med me kjem til å få omtrent det same i år. Difor er me klare til å levera ut strandryddesekkar, kjøra ut konteinarar og ta imot marint søppel kor tid som helst, seier ho.

KETIL TJORE

Viktig å registrera seg

Men under aksjonsveka er det spesielt viktig at folk registrerer seg, understrekar ho. For då får NGIR sendt inn rapportar slik at områda som er rydda blir teikna inn på kartet.

– Registrera seg kan ein gjera hjå oss direkte eller på e-post til post@ngir.no, i kommunane og hjå Bergen og Omland Friluftsråd. Ein får då utlevert strandryddesekkar, oransje plasthanskar og informasjon, seier ho.

Ta med alt du finn!

Elles blir alt marint søppel som kjem inn, vege og sortert. Det betyr at ein tar med seg alt boss ein finn i fjøra i strandryddesekkane, ikkje berre plastavfall.

– Løft på tangen også, for det er mykje som kan skjula seg der. Men ikkje gløym å ivareta tryggleiken. Bruk redningsvest og sjå opp for sprøyter og farleg avfall. Det ein trur kan vera farleg veske, må ein ikkje opna, og sprøyter må leggjast i noko som er tett, til dømes ei flaske med kork, legg Ekker til.

Vedå fortel at alt søppel som er reint nok blir sendt vidare og resirkulert. Resten går som restavfall og blir sendt vidare med bil til forbrenning, forklarer ho.

– Må de ta inn ekstra folk for å få unna all sorteringa?

– Nei, me klarer det med dei folka me har, for sidan aksjonen varer ei veke, kjem søppelet inn litt over tid, seier Vedå.

Gunn Berit Wiik

Ta vare på kjempehagen vår!

Dei to tilrår å ta strandryddinga som ein familiedugnad.

– Ta med borna, litt mat og drikke og gjer det til ein triveleg dag.

Elles oppmodar dei folk som går på tur langs vegane og i skog og mark om å ha med seg noko å samla boss i.

– Og så oppmodar sjølvsagt fleire til å begynna med «plogging», seier dei.