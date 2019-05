For å feira grunnlov, sjølvstende og demokrati, er det sjølvsagt viktig å ta masse bilde. Og vi er avhengige av deg for å vise fram kor flott feiring vi har her i Nordhordland og Gulen!

Så gje oss is, bunad og flagg! Vis oss latter og glede!

• Bruk #strilen

• send via Facebook

• send til desk@strilen.no (med «17. mai» i emnefeltet)

Vi i Strilen ønskjer alle ei riktig god 17. mai-feiring!