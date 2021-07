Ausekarane laga god stemning i Knarvik

Ausekarane med frontfigurane Bjørn Jensen og Tor Endresen. Foto: Monica Skjelanger Reknes

– Dette har eg gleda meg til i mange år, seier Bjørn Løvik før showet.

– Eg og far min har vore med på showa kvar gong dei har vore i Knarvik, og me har vore med då dei har vore i Bergen, så dette gler me oss til.

– Dette er Strilehumor, humor som eg, min far og heile familien synest mykje godt om. Og det er spesielt bra at dei no har ferja att, for det set ein ekstra spiss på heile opplevinga, fortel han.

Han og far hans, Magnar Løvik, var der saman.

– Det er flott at dei har fått att ferja, og at det no kan bli det same gamle, seier Magnar Løvik som og har store forventningar til showet.

Sjå bilete frå showet nedst i saka.

Ausekarana laga god stemning på «ferjo» i Knarvik.

Monica Skjelanger Reknes

Sjå bildeserien!