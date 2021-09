Her har ein 400 meter veg løyst alle naboane sine problem

I denne vesle grenda er det ikkje storleiken på vegen det kjem an på, men nytteverdien.

– Då me byrja å snakka seriøst om det for nokre år sidan, såg me at dette var noko alle ville ha fordel av, seier Randi Helland og Hilde Kristin Helland.