Turlaget overtar denne kystperla

Med avtalen i boks, ser turlaget føre seg mykje aktivitet i det vakre øyriket fremover, som padlekurs, basecamp hav og fisking. Foto: Gunn Berit Wiik

Eit einstemmig kommunestyre vedtok at turlaget får overta Rongevær kurs- og fritidssenter.

– Me har leita etter hytte ved sjøen i årevis, difor er det veldig stas at me no får overta denne perla, seier hytte- og rutesjef i turlaget, Johnny Bjørge.