– Her er det mange ting, seier Asbjørn Ekse til Strilen i det vi kjem inn i huset på Steinsland i Modalen.

Det er ikkje ei overdriving. Nesten kor ein snur seg, kan ein gå på skattejakt.

Målet er å ikkje ha noko mål. Eg vil leve og ha det bra. Asbjørn Ekse

Inne er romma fulle av reiskapar og gjenstandar som er heimelaga. Her er det verktøy, og ikkje minst store og små par av den kjende rundskoen som berre skal ha blitt laga i Modalen.

Heimelaga ski står oppetter veggen i den eine stova, rett ved bilete av store norske eventyrarar som Fridtjof Nansen.

Huset, som er 22 meter langt, er det eldste i Modalen. Deler av kledninga er datert attende til 1608. Huset stod lenge til forfall. Det ville ikkje Asbjørn ha noko av.

– Eg syntest synd på huset. Det er svaret eg kan gje, heilt utan atterhald, seier 73-åringen om kvifor han kjøpte huset i 2005.

Omnen i stova er som han var. Foto: Henrik Hauken

Sjølv har han vakse opp i eit heilt identisk hus i nabodalen, på Flatekval i Eksingedalen.

– Der var besteforeldra mine ifrå. Der hadde me det mykje moro.

– Trur du det er blant årsakene til at du ville kjøpe dette huset også?

– Ja, eg hadde ikkje noko imot å bu der. No har eg jo også bygd ein moderne del her som eg kan bu i, som er isolert og moderne på alle måtar. Der er mellom anna bad og kjøkken med nesten eit musikkstudio på kjøkkenet.

Asbjørn Ekse er i gang med å renovere huset, og ønskjer å leve og ha det bra her. Foto: Henrik Hauken

– Eg vil ikkje ha noko mål

Han fortel at i resten av huset er alt som det var.

– Det var innlagt kaldt vatn, men ikkje på slutten av dei førre eigarane si levetid. Då var standarden ein annan. Dei siste som budde her nytta avispapir på golvet for å skjerme mot vinden som trekte gjennom sprekkene, og hadde utedo.

Å vere her i huset er ein «vederkvegelse» kvar einaste dag. Asbjørn Ekse

Asbjørn fortel at kommunen ville kjøpe huset, og gav det namnet Steinslandstunet. Kommunen klarte ikkje å kome til semje med den tidlegare eigaren, men Asbjørn ønskjer at kommunen skal kome på bana på nytt no.

– Det er ingen av mine etterkomarar som ønskjer å ta over etter meg. Det må takast vare på.

– Kva er målet ditt med huset og det å bu her?

– Målet er å ikkje ha noko mål. Eg vil ha noko kjekt å gjere kvar dag.

Gubben og katten har det kjekt på tunet. Foto: Henrik Hauken

Då Asbjørn fatta interesse for tunet, hadde huset stått tomt i mange år. Men nokre arbeidsfolk som hogde i skogen like ved, budde der i perioden dei arbeidde. Glaset var knust, så dei brukte det som inngang.

Døra var solid og det var ikkje mogeleg å opne ho.

– Eg var inne og inspiserte for å sjå korleis det såg ut, og det såg ikkje ut.

Han fatta likevel interesse. Sonen Leif Tore Xe var ein av karane som jobba i skogen, så Asbjørn bad om å kome i kontakt med huseigar.

– Eg bad han spørje eigaren om han ville selje tunet akkurat slik det stod, med alt som låg att inne også. Det ville han, for han var eigedomen eit problem.

– Då eg betalte han, smilte han og sa: No er eg kvitt eit problem, og du har fått eit, seier Asbjørn og ler.

Frå folkeliv til øyde

Tunet husa rundt førti menneske under krigen. Eine stova vart også nytta som skulestove, og kvar krok i det store huset vart nytta.

Men tida gjekk, og til slutt var det to brør att i huset, som dreiv garden. Med fleire kilometer til næraste nabo, vart dei isolert i den vesle bygda heilt inst i dalen.

Brørne var nevenyttige, og ordna det meste sjølv. Både ski, sko, skøyter og verktøy var heimelaga.

Huset ber preg av at dei som har budd her har vore nevenyttige. Eitt døme på det er denne noko spesielle låsen. Foto: Henrik Hauken

Men å leve så isolert har mange sider. Det kunne ta tid mellom kvar gong nokon tok turen opp til tunet.

Det vert fortalt at lensmannen kom på besøk ein dag. Han banka på, men ingen kom ut. I staden høyrde han det romsterte inne i huset. På kjøkkenet såg han at det stod ei steikepanne med bacon på vedomnen.

Lensmannen gjekk inn gjennom eit ope vindauge og snudde flesket. Så leita han vidare etter brørne. Han klarte ikkje å finne dei, men trekte panna med flesket til sides og gjekk.

Denne historia har me ikkje fått verifisert, men innerdørene i huset hadde kyrekjetting som dei kunne låse dørene med, og Ekse fann eit rom under golvet der det var plass til ein person.

På golvet over låg plankane hulter til bulter, så det var ikkje råd å sjå om nokon gøymde seg under.

Her er det heimelaga våpenet brørne skal ha brukt då ein pågåande teppeseljar ikkje ville la dei vere i fred. Foto: Henrik Hauken

Skal ha jaga teppeseljar med heimelaga våpen

Brørne laga også eigne våpen, noko ein pågåande teppeseljar skal ha fått erfare.

Han klarte å finne brørne og fekk snakka med dei, men dei ville ikkje ha teppe. Den pågåande teppeseljaren ville ikkje gje seg så lett, og heldt fram med å argumentere.

Då skal den eine broren ha gått ut i løa og henta det eine våpenet.

Det hadde eit langt skaft, med noko som kan minne om ein sabel framme, og med taggar inne på skaftet. Slik kunne det både stikke og skjære.

Då broren kom inn att i huset med våpenet, stakk teppeseljaren av, vert det fortalt.

Om ein opnar kister rundt om i huset, er det litt av nokre skattar som kjem fram. Foto: Henrik Hauken

Trekkspel er viktig for Asbjørn. Elles likar han å halde det meste autentisk i «gamledelen av huset». Foto: Henrik Hauken

Jobba i oljenæringa

Asbjørn har reist mykje i arbeidet sitt i oljenæringa, og møtt mange menneske.

Han var plattformsjef på plattforma Tor, før han reiste rundt med ulike prosjekt.

Mellom anna arbeidde han med den store bustadplattforma som står på Ekkofisk. Her er det 560 einelugarar.

– Det er ei kjempestor bustadplattform som vart laga i Singapore. Så der var eg mykje. Eg var der vekselvis frå 2008, men fast frå 2011 og fram til eg følgde plattforma attende og var med og fekk ho på plass. Det var veldig kjekt.

– Og så har eg alltid vore fagforeiningsmann, legg han til.

Asbjørn fortel at det var kjekke år, men at han vart metta.

– Å vere her i huset er ein «vederkvegelse» kvar einaste dag.