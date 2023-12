Slik er livet på gardane der superkjendisen har anar frå

Den kanadiske artisten Joni Mitchell (80) har anar frå våre område. Strilen har følgt i spora hennar, og oppsøkt to garder der superstjerna har røter.

Det er kanskje ikkje «store gule taxiar» på korkje Takle i Gulen eller på Farestveit i Modalen, men stadane har i det minste «alt vi vil ha».

Felles for dei begge er at den kanadiske superartisten Joni Mitchell har anar der.

Strilen har følgt i fotspora til Mitchell sine forgjengarar, og besøkt to garder, der ho stammer frå.

To garder. To årstider. To stemningar.