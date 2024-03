Karoline Wallem og kjærasten Anders Haugland gjekk nyleg innom gullsmeden i Knarvik fordi dei såg det var sal på klokker. Der kikka dei på både klokker og smykke. Men det vart med klokka.

– Smykket eg ønsket meg var altfor dyrt, fortel Karoline.

Då Karoline hadde betalt for klokka, viste det seg at ho var aller siste kunde som handla hjå Gullsmed Nyhammer.

Gullsmed Nyhammer AS er ei av dei eldste verksemdene i Knarvik. Verksemda vart starta av Karsten Nyhammer og har hatt butikk i senteret sidan 1978, men no er ein epoke over.

Butikken er nemleg kjøpt opp, og skal stenga ei stund for så å oppstå som ein ny butikk eigd av Bjørklund- kjeda.

Det var det som gjorde at gullsmed Roy Nyhammer fekk lyst til å finna på noko.

Trudde han tulla

– Eg trudde at dei tulla når dei sa eg kunne velje meg eit smykke. Men når eg fekk summa meg litt, såg eg at smykket eg hadde ønskt meg låg i monteret.

– Då vart det eit lett val, smiler ho.

Her er smykket Karoline plukka seg ut

Eigentleg kan ho takke kjærasten Anders for at det heile vart som det vart.

– Han brukte så lang tid på å kikke, at vi enda med å bli dei siste i butikken. Men eg er glad for at han gjorde det.

– Det smykket her skal eg ta godt vare på. Det var dyrt og eg hadde nok ikkje kjøpt det sjølv, avsluttar eit superglad Karoline.

Karoline og kjærasten jubla for smykkegåva. Foto: Hege Alberta Wilhelmsen Grøtnes

Impulsiv handling

Nyhammer smiler litt når han fortel korleis det heile gjekk føre seg.

– Det var kona mi Bente som fekk ein impuls. Det var ein halvtime over stengjetid på aller siste dag før nedstenginga. Bente sa til kunden at ho burde fått ei gåve sidan ho var aller siste kunde.

– Då tok eg henne på ordet, og opna monteret med diamantsmykke, seier han.

Avslutta på topp

– Det var kjekt å gi seg med eit smell, både med å gi bort smykke, men også med ei stor omsetning, fortel gullsmeden.

Dei hadde ein enorm pågang dei siste sju vekene før dei stengde.

– Så vi har gitt oss på topp, smiler Nyhammer fornøgd.

Akkurat no er det kaos i dei gamle lokala. Alt det gamle er rive og på kontora i andre etasje ligg det smykke og kartongar over alt.

– Alt gammalt skal vekk. Butikken skal stå opp igjen som Bjørklund med 50 prosent større lokale. Me har ein stor jobb framfor oss før opninga seinare i mars, seier han.

Dei gamle lokala er ikkje til å kjenne igjen, men snart oppstår dei i ny drakt. Foto: Hege Alberta Wilhelmsen Grøtnes

Lykkeleg gullsmed

– Eg er lykkeleg over at Bjørklund skal overta og gler meg til å ta fatt på ein ny epoke, seier Nyhammer.

Medarbeidaren hans Merete Husebø synest og det er spennande med nye eigarar, men også vemodig.

– Eg har vore her sidan 2001. Det er jo litt rart at vi avsluttar, men det blir kjekt med noko nytt òg.

Nyhammar sjølv når pensjonsalder om halvtanna år, men han håpar å få vere med Bjørklund lenger enn det.

– Det blir gøy å få jobbe på nye måtar. Det gir ein ny giv.

Men når Bjørklund overtek kan han ikkje gi bort fleire diamantsmykke.

– Nei, då må eg følgje spelereglane, og eg tviler på at Bjørklund går med på å gi bort varer.

– Men kanskje vi skulle tipsa dei om at dei kan gi bort eit smykke til kunde nummer ein på opningsdagen, smiler Nyhammer, medan kollega Merete ler.