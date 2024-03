Alver er ikkje kjent for å vere ein snørik kommune, men det hindrar ikkje Håkon Jelstad frå Flatøy frå å satse i ein beintøff idrett, som krev massevis av trening.

I løpet av ein sesong køyrer Jelstad og hundane hans 250 mil. Det svarar til distansen mellom Lindesnes i sør og Nordkapp i nord, og eit godt stykke ned igjen.

Debuterte i Femundsløpet

Nyleg fleska Jelstad til som debutant i verdas største sledehundløp.

Han var ikkje snauare enn at han klarte å leggje 39 internasjonale konkurrentar bak seg i øydemarka, i det 20 mil lange løpet. Dermed enda han på ein respektabel 20. plass.

Under løpet vart det tidvis målt ned i 40 minusgrader, og dei 20 mila tok eit drygt døgn å køyre.

– Kva med søvn?

– Det vart knappe tre timar i øydemarka det, fortalde han til underteikna på Røros.

Alaska-huskyane spenner frå på Røros, like før den berykta «45-gradersvingen». Foto: Nils Bakke

Ei stor oppleving

Som Rookie (førstegongskøyrar/fersking) var løpet ei stor oppleving.

– Sjølv om eg tryna i den berykta 90-gradersvingen i Kjerkegata rett etter starten.

– Blei du skadd?

– Ja, sjølvfølelsen fekk seg ein knekk, smiler 46-åringen.

– Det har vore ein draum å kunne få stå på startstreken. Eg var handlar (hjelpemann) for ein løpar på Bergstaden i fjor, så motivasjonen blei styrka. Karrieren min med hund har berre vore fire år, poengterer Jelstad.

Målpassering i verdas største sledehundløp for Håkon Jelstad. Foto: Nils Bakke

Fascinert av det ekstreme

Dei fleste som driv med hundekøyring har det til felles at dei trivst godt i ute naturen.

Når den nådelause villmarka møter hundekøyrarane med vidope gap og full storm, slik at ein ikkje ser neste markeringspinne som viser veg, er det enkelt for ein løpar å berre gravaeseg ned i snøen.

Eitt eller to døgn seinare er ruskevêret over. I denne eventyrlege landskapskatedralen med alle slags skiftingar av lys og temperatur. Med soloppgangar og solnedgangar, fullmånelys og fargeskiftande nordlys i ein sprakande vinterdans.

– Det er desse enorme naturopplevingane- og dette fascinerande samspelet mellom dyr og menneske, som er så viktig for meg, fortel Jelstad.

Han synest også det er interessant å lese og tolke hundane.

– Hundane er jo det viktigaste. Det er dei som gjer den største jobben. Og så konkurranseaspektet då sjølvsagt. Å ha noko å trene fram til, er veldig bra for meg. Før hundekøyring var naturen noko eg dreiv med på dagtid, men no går det døgnet rundt.

Dette er blitt ein livsstil.

– Bikkjene må få den treninga og merksemda dei treng og fortener. Rasen er avla fram for å springe, springe ..., seier han.

Naturopplevingane i Guds frie natur er ofte fantastiske. Foto: Berit Håland

Vinterens vakraste snøeventyr over alle haugar. Foto: Kjetil Bergheim

Skambiten

Til no huser kennelen Lyra Husky, som han har heime, åtte firbeinte. Kor mykje det kostar han å satse i sporten har han aldri rekna på.

– Byrjar eg å telje pengar, så finn eg vel ut at eg slett ikkje har råd til dette her. Berre i kjøt går det med borti eitt og eitt halvt tonn i året.

– Kvifor byrjar ein med sledehund?

– Det var helt tilfeldig. Eg har ei kusine som har halde på med sporten, og ho påverka meg. Først byrja det pent med ein hund. Så kom nummer to- og plutseleg var det tre, for så å bli mange, smiler han avvæpnande.

Håkon blei skambiten. Som så mange andre. Ikkje av hund, men av basillen.

Nok ei stadfesting på Alaska-ordtaket: Ein gong infisert med eit sledehundvirus – det finst ingen kur mot det.

– Og kva seier familien?

– Alle er glade i hundane, men dei nøyer seg med å kosa med dei. Det er stort sett berre eg som trenar dei.

Eksotisk

I Alver er hundekøyring ein eksotisk sport.

– Korleis er sledehundmiljøet i distriktet?

– Sparsamt. Eg veit ikkje om nokon andre i kommunen som køyrer konkurranse slik som meg. Og snøfattig som her er, må eg reise land og strand rundt for å få kvitt belegg under slede, potar og bein. Synnfjell- Valdres fleire gonger ... Hardangervidda. Eg oppsøkjer område der det er hundeløyper.

Men når eg snakkar med lokale folk om det, blir dei fasinerte av sporten.

– Må ein vere litt gal for å driva med dette?

– Gal og dedikert. Hundane treng stell og mat kvar einaste dag året rundt. Eg brukar timar kvar dag med hundane, i tillegg til treninga. Skal eg stole på at hundane gjer sitt beste i løp, må dei stole på at eg gjer det beste for dei. Og eg må bruke mykje tid saman med dei, seier læraren, som jobbar som avdelingsleiar på Breimyra ungdomsskole i Åsane.

– Finnmarkløpet, Europas lengsteb – er rett rundt hjørnet, med daglege sendingar på NRK heile veka. Reiser du nord med bikkjene?

– Eg er ikkje der enno. Eg er litt fersk i gamet. Og kostnaden er vel 50.000 kroner, berre for å stilla til start.

Vel 1.600 firbeinte topp-atletar var samla på Røros nyleg. Foto: Nils Bakke

Lars Monsen-faktoren

Vi ville vita korleis det er å køyre i same spor, som Lars Monsen og Robert Sørlie.

– Eg tenkjer ikkje så mykje over det, men eg har lese og høyrt mykje av Sørlie og Monsen.

Monsen har betydd mykje for sporten, og for å ha gjort han kjent.

Robert Sørlie er nordmannen som blei legendarisk, då han til amerikanarane si store overrasking vann i Iditarod i 2003 som første utlending. Dette er verdas lengste, hardaste og mest berykta hundeløp, i Alaska på heile – 170 vanvitige mil i isaudet.

– Men vil det då bli Iditarod for Jelstad ein gong i framtida?

– Ein draum er vel i første omgang å køyre eit lengre løp i Femund. Akkurat no er eg mest opptatt av å bygge opp spannet. Men, dukkar det ein gong opp ein sponsor i Alver, med millionen i lomma – då, ja kanskje. Men eg, ja, eg veit ikkje ...

– I alle fall blir det neste år VM. Femundløpet har då VM-status, avsluttar villmarksmannen.

Før vi takkar for praten, legg han til at han er imponert over at det kvart år stiller 900 frivillige for at han og andre privilegerte skal kunne køyre løp der.

Håkon Jelstad lever eit hundeliv, og det er eit lukkeleg eitt.