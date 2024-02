Norunn og Sigfrid budde i grenda som forsvann i skogen

Dei to søstrene Norunn og Sigfrid minnest Smørdal i Alver, som ein vakker stad med nydeleg utsikt. Dei gler seg over at granskogen endeleg vert felt.

Det er varmt og godt i stova når Sigfrid Nævdal og søstera Norunn Buene tek i mot meg i eldrebustaden på Myking.

Ute er snøen komen tilbake, og me undrast alle på kor lenge den vil liggje denne gongen. Eit par kilometer unna ligg bruka på Smørdal der Pål Børslid no held på med hogst i Munck-skogen.

Strilen har skrive to saker om skogplantinga og hogsten som føregår i Munck-skogane. Dette er tredje sak i serien. Her får du møta to av dei som budde i den vesle grenda før skogen tok over.