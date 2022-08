Martinus risikerte livet til både seg sjølv og familien

Fenrik Martinus Nordland vart innrulla i Bjørn West då motstandsmenna med eitt sto på tunet hans og trengte hjelp.

Anten du går marsjen eller ikkje, er denne sundagen ein dag for å ta lua i handa i takksemd over dei som ein gong sprang i desse fjella for vår fridoms skuld. Langt gjekk dei, og tungt bar dei, desse motstandsmennene. Og med livet som innsats.

Ei mørk oktobernatt 1944 kom ein ubåtkryssar stille inn Fensfjorden. Her slapp han av to karar som aleine tok turen vidare innover mot Hosteland, der dei gjekk i land.