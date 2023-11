Skodvin Skulemusikk slo til med nytt show

«All You Need is love» runga det i Dalheim, då Skodvin Skulemusikk med band inviterte til konsert.

I døra til ungdomshuset står ei strålande blid korpsmamma i 1960-tals kjole. Konsertsalen er pynta med effektar frå tiåret og midt på scena lyser «The Yellow Submarine». Når Skodvin Skulemusikk med band inviterer til Beatles-konsert, er ingen detaljar utelate.

Foreldregruppa med kreative og engasjerte foreldre har også skaffa 60-tals klede og effektar til alle musikantar og vår dyktige dirigent Henning har fått med drivande erfarne musikarar på vokal, slagverk, gitar og piano og ikkje minst ein dyktig lyd og lys mann. «Yesterday all ny troubles seemed so far away».

...