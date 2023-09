Vindkraft i Masfjordfjella – ei ikkje-sak!

Torill Torsvik Størkersen i Masfjorden Ap har tatt eit tydeleg standpunkt i vindkraftsaka.

Vindkraft i Masfjordfjella er for meg heilt uaktuelt. Den kampen tok me i 2019, då Høgre/ Frp regjeringa kom med rammeplan for vindkraft trekkande ned over hovudet på oss.

Den gongen gjekk underteikna saman med fleire, lokalpolitisk i bresjen for å få stoppa all form for arealavsetjing til vindkraft i Masfjorden og Nordhordland.