Sluttord: Etter 23 år som journalist i Strilen, har eg bestemt meg for å gi meg medan leiken er god. 1. april går eg difor over i pensjonistane si rekkje.

Det betyr at ingen lenger får lov å vekkja meg med tips om morgonen, eller laurdag- og søndagskveldar midt i ein god film.

Men eg vil likevel takka alle som har gjort det, for utan alle dei gode tipsa me får, er det rett og slett ikkje alt me får med oss.

Og slik vil det også vera framover, så tips i veg, men gjerne til den som har vakt på tipstelefonen!

Slit på femte redaktøren

På dei 23 åra har eg «overlevd» fire redaktørar og slit no på den femte.

Eg har også fått vera med på ei utruleg spennande digital reise.

Men det aller kjekkaste har vore å få møta alle slags folk i alle kre og krokar i heile regionen. Eg hadde neppe vore så godt kjent om eg hadde ein annan jobb.

Åra har gått vanvittig fort, og eg har ikkje angra ein dag på at eg blei her så lenge. Foto: Henrik Hauken

Og så har me alle dei kjekke kollegaene og sjuke kommentarane som flyg rundt i redaksjonen. Trur ikkje lattermusklane har fått kvilt seg ein einaste dag.

Då eg søkte fast jobb i Strilen, hugsar eg at eg var heilt sjokkert over at fleire som jobba der då, hadde vore her i tjue år.

Har ikkje angra ein dag

Men åra går vanvittig fort, og eg har ikkje angra ein dag på at eg blei her så lenge.

For i ei lokalavis får me skriva om absolutt alt. Ein gong dekka eg til og med ein fotballkamp på Sletta mellom Radøy/Manger og Voss, utan at eg vil komma nærare inn på det.

Men med hovudansvar for Austrheim og Fedje er eg utruleg lei meg for at eg ikkje, som journalist, fekk oppleva at kvikksølvet på Fedje blei tatt opp.

Det hadde eg aldri trudd då eg blei «ubåt-reporter» for nesten tjue år sidan.

Men kva kjem eg så til å sakna minst?

Jau, det er kampen om Øksnesmarka.

Men livet går vidare, og unge lovande Tobias Bratvold Lucey (27) kjem i mai inn i min plass. Han kjem frå Førde og journalistjobb i Firda. Ta godt imot han!

Mvh

Gunn Berit Wiik, snart pensjonist