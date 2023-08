«Og nei, eiendomsskatt er ikke aktuelt»

«Jeg vil bli gammel i Alver, da er det viktig at vi har et godt apparat som kan ta seg av oss når vi ikke klarer det selv lengre. Eldreomsorgen må vi gjøre noe med, vi må kunne leve et verdig liv også etter at vi kommer på gamlehjem eller i omsorgsbolig. Og vi må da få mulighet til å bo i lokalmiljøet, så nært familie som mulig.»

Det skriver Wilfred Wessel Berthelsen, 2. Kandidat for Alver INP, i dette leserbrevet.