«Bemanningsnorma må vere stabil og konstant gjennom heile arbeidsdagen.»

Vi som folkevalde treng høyre direkte frå dei som står i dei viktige tenestene kvar dag, nær brukaren. Eg treng å lære, vite og ikkje minst lytte.

Takk for at du engasjerer deg og bryr deg både som fagperson, men også for den du er.