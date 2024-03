Lesarbrev: Vi er utrolig rørt og ydmyke over den enorme responsen etter at vår 11 år gamle sønn ble meldt savnet i går kveld. Da han ikke kom tilbake etter en sykkeltur i går ettermiddag begynte vi å lete etter han. Han var så veldig tynt kledd og uten refleks, det var grunnen til at vi satte i gang leitinga med det samme det begynte å skumre.

Familie, venner og naboer stilte opp umiddelbart! Nødetatene begynte også umiddelbart å søke etter at vi kontaktet dem. Etter at politiet ble involvert gikk det under en time før alt av redningsmannskap var mobilisert og klare til å gjøre søk i området.

Takket være flere innringere fikk vi greie på at han hadde syklet mot Grasdal, opp til Meland kirke og videre ut mot Rossland. Det var utrolig mange som var ute og leitet på hele Holsnøy!

Etterhvert som mørket kom på hadde han syklet seg litt vill, men etterhvert funnet tilbake til hovedveien. Da var han så langt hjemmefra at han vurderte det best å fortsette helt ut til Rossland hvor besteforeldrene bor. Han hadde glemt at de var bortreist i helgen.

Politiet fant han på Rossland i god behold. Vi står i dyp takknemlighet til alle instanser og frivillige som heiv seg rundt og stilte opp. Mye kunne ha gått galt i går, men vi er evig takknemlige for at det gikk så godt! Det er et privilegie å få bo i et land og i en bygd som virkelig stiller opp når man trenger det!

Hjertevarm hilsen fra Janne og Bård Wangen