– Ei legevakt på Hosteland vil berre vere til nytte for dei som bur der

– Kvar Frp vil finne midlar til å drifte ei eiga legevakt – i tillegg til at dei som det høver best for skal kunne nytte legevakt i Knarvik – er ei stor gåte, skriv Geir Egil Haugsvær i Masfjorden senterparti.