Lesarbrev: Den internasjonale kvinnedagen ble første gang feiret tidlig på 1900-tallet og har siden blitt en tradisjon som markeres 8. mars hvert år

Kvinnedagen feires ved å sette søkelyset på kvinners rettigheter og likestilling. Vi feirer historiske seire og markerer de kampene vi fortsatt kjemper hver dag.

Her i Norge gir 8. mars oss en anledning til å reflektere over fremskritt kvinner har kjempet frem, samtidig som vi vet at det er langt fra alle land som har de samme rettighetene og der likestilling ikke er kommet like langt som i Norge.

Nettopp derfor er det så viktig å viktig å bruke dagen til å løfte de kampene vi står i nå i dag og i fremtiden. Kampen for kvinners rettigheter er ikke over.

Vold i nære relasjoner, har preget nyhetsbildet de siste månedene. Flere drap på partner, tidligere partner og andre i nær familierelasjon viser et tragisk bilde som vi er nødt til å gjøre noe med.

8. mars er en dag der kampen mot vold i nære relasjoner krever oppmerksomhet og som gir oss mulighet til å sette dagsorden og kreve tiltak.

Det er uakseptabelt at så mange kvinner blir utsatt for mental og fysisk mishandling eller i ytterste konsekvens blir drept av sin nærmeste. Dette problemet må opp i lyset, bare da kan vi tak i det og gjøre «trollet til stein».

Vold i nære relasjoner krever mange tiltak både i et samfunnsperspektiv, men også på politisk nivå. Vold i nære relasjoner omfatter mange former for vold, som f.eks fysisk, psykisk, økonomisk og seksuell vold og rammer mange av våre innbyggere, hovedsakelig kvinner og barn, men det kan også ramme menn.

For å kunne bekjempe vold i nære relasjoner, er det avgjørende at vi klarer å se helheten og har en helhetlig tilnærming. Noen konkrete tiltak kan være:

Bevisstgjøre og «utdanne» innbyggerne våre om hva vold i nære relasjoner innebærer og hvordan en kan gjenkjenne og håndtere situasjonen. Støtte og beskytte dem som er utsatt for overgrep. Det må forventes at vi som samfunn stiller opp og tilbyr trygge og tilgjengelige ressurser til ofre, som f.eks plass på krisesenter, rådgivning, rettshjelp, boligstøtte og økonomisk bistand. Forebygge med målrettede tiltak som handler om å endre holdninger og atferd. Tiltak som holdningskampanjer, opplæring i konflikthåndtering og styrking av likestillings- og respektprinsipper må prioriteres høyt. Oppmuntring til samfunnsdeltakelse og mobilisering av støtte fra enkeltpersoner, organisasjoner, religiøse ledere og samfunnsgrupper for å støtte ofrene, med mål om å endre holdninger og fremme likestilling Kreve mer forskning og datainnsamling slik at vi kan forstå hvilket omfang av vold i nære relasjoner representerer.

Å sette vold i nære relasjoner på dagsorden på en dag som 8 mars er første steg på veien.

Vi som kvinner anerkjenner utfordringene og er villig til å ta et krafttak mot denne formen for voldsutøvelse. Vi aksepterer det ikke.

Men vi skal møte utfordringene med kunnskap, gjenkjenning, støtte og beskyttelse. Vi skal snakke til det kjedsommelige om holdninger og atferd og vi skal mobilisere storsamfunnet til å fremme likestilling i alle samfunnslag og miljøer.

Om du ikke er trygg i ditt eget hjem, hvor er du trygg da? Stopp vold i nære relasjoner.

Gratulerer med kvinnedagen, kampen fortsetter!

Silje Nilsen Kvinnekontakt Alver arbeiderparti