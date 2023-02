«Sp meiner at ein kommune av vår storleik er best tent med å fortsette med to utval»

Senterpartiet meiner at ein kommune av vår storleik er best tent med å fortsette med to utval, skriv May-Irene Wergeland.

– Vi har på ingen måte råd til at det å vere politisk engasjert i Alver vert så omfattande saks- og tidsmessig at innbyggjarar nær sagt uansett livsfase, vegrar seg stort for å gå inn i det.