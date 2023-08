– Privatisering av offentlege helsetenester er dårleg for dei tilsette

– Privatisering av offentlege helsetenester er dårleg for folk flest, men også for tilsette, skriv Gunn-Tove Kalnes.

Eg beklagar å ha feilinformert om Frp sitt innlegg gjeldande konkurranseutsetting. Det stemmer som Frp skriv at å konkurranseutsette er at kommunen eig for eksempel sjukeheimen sjølv, og at anbodsvinnar driftar sjukeheimen. Men alle som jobbar i den tenesta som eventuelt skal på anbod, får jobbane sine privatisert.

Dei vil eventuelt få tilbod om jobb hos den som overtar å drifta tenestene, eller mogleg miste jobben sin i den kommunale tenesta.

Tenester som ofte blir vurdert konkurranseutsett er for eksempel: sjukeheimsdrift, kjøkkentenestene, skule, barnehage, barnevern, heimetenesta, osv.

Kva er det private firma som gir anbod kan spare pengar på? Jo, det er til lønningar og pensjon til dei tilsette. At lønningane er høgare i private selskap, stemmer heller ikkje. Om vi ser på sjukeheimane som kommunar har tatt tilbake i kommunal drift (eks. i Oslo) så har dei tilsette gått opp i årsinntekt med rundt 10.000-50.000 kroner og meir.

