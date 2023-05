«Kvifor skal vi ikkje feire nasjonaldagen med gudsteneste? Kyrkja står der jo og ventar på å bli brukt»

«Når vi syng våre kjente og kjære nasjonalsangar som «Ja vi elsker dette landet» og «Gud signe vårt dyre fedreland», så er det Gud vi takkar for at vi har eit fritt land og at vi har det så godt. Kvifor skulle vi då ikkje feira dagen med gudsteneste?»

Det lurer Ivar Eidsheim på.

