– Her spelte musikklaget for nærmare 2000, melder Manger Musikklag i denne oppsummeringa frå festkonserten dei hadde under NM i brass for skulekorps.

Denne helga vart Noregsmeisterskapet i NM brass skulekorps skipa i Stavanger. Manger Musikklag fekk i oppdrag frå NMF NMFNorges Musikkorps Forbund å spele festkonsert laurdag kveld i Stavanger konserthus. Musikklaget reiset ned fredag kveld for ei siste øving, og brukte heile laurdagen til å lytte til skulekorps og snakke med ungdommen på Manger Musikklag si MOT-stand i foajeen.

Meisterskapet talde heile fire divisjonar med skulekorps og Stavanger by viste seg frå si beste side med strålande sol. Fyrste- og andredivisjon framførte stykka sine i Fartein Valen, den store salen i Stavanger konserthus, medan tredje- og fjerde divisjon fekk spele i Kuppelhallen.

