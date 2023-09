«Det kjem stupetårn i Knarvik. Like ved det nye kloakkreinseanlegget»

«Eg har sett inn i krystallkula, for å sjå korleis framtida i Alver kan bli», skriv journalist Henrik Hauken i dette synspunktet.

No er det val igjen, og vi skal stemme på politikarar som lovar det dei er gode for – for at stemmene skal strøyme inn og Alver bli eit kommunalt paradis på jord.

Ein pressa økonomi og truslar om Robek-lista til trass: her skal politikarar prioritere både skule, helse, kyrkje og «heile kommunen».

