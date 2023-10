«Ein æra som no er over, og ein bauta som er gått bort»

Olav Myksvoll gjekk ut or tida 21. september.

For me som gjennom 25 år delte arbeidsdagen ved Knarvik ungdomsskule med han, er det ein æra som no er over, og ein bauta som er gått bort. Han var eit føredøme for oss; med sitt elevsyn, sin faglege kunnskap og si kollegiale omsorg.