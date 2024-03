Lesarbrev: Me går og me går

Me går opp på toppar

Me går kringom vatn der fisken han hoppar

Me går opp på niper, me går opp på veter

Me går opp til støler, me går opp til seter

Rundt Brekkeløypa, ein tur rundt Lona

Ein snartur nedom Øykjetona

I Knarvikområde der går me ofte

Men du ser oss også på Reikeråsloftet

Me går over Vangen, me går over Vonjæ

Me går ned i fjæra, ja heilt ut i tonjæ

Me går over svaberg, me hoppar og sprett

Å halde balanse er ikkje så lett

Me snåvar og dett, før stundom utføre

Ikkje å anbefale for for dei som er beinskjøre

Ein kusmatur til Kopperdalen

På Hordabø går me tur i i skogskatedralen

Ein dag går turen til Storset frå «Eie»

Ein annan dag er me ute på «Feie»

Me kliv over gjerder, som vårkåte geiter

Me går forbi Angus og smalen som beiter

Me går opp på alle dei åsar som finnest

Me går ut på Marøy, der me krigsåra minnest

Så går me til Vikjæ og husmannstova

Ein annan går tur opp til Hellestveitnova

Me går opp til Hovden, me går opp til Fløyen

Me trampar oss sveitte uti Mykingskogen

Då freistar eit bad nord i Låtrebogen

Me går forbi mengder med mosegrodd steingar

Me ser gardflor og torvhus, me går i fortidas fotfar

Stundom så tar me den lette turen

Men me kvier oss ikkje for Ådneburen

Og kjenner du stølheit i låra og leggjena

Så har du nok gått over Velandsggjena

Me går langs med bekker, me set attmed hølar

Me set inntil skogen, der kronhjorten brølar

Og me syng og me syng

Men når me skal syngja, då set me så spredt

At songen han læt som ein firstemt duett

Det høyrest så grymt i den skogstille fred

At lauvet og konglar frå trea dett ned

Men me syng for kvarandre, me syng for oss sjølve

Me er ikkje så nøye med tonefølje

Me pratar og ler, me skravlar og tyt

Om gamalt og nytt, der er skrøner og skryt

Så dreg me på langtur, ein gang i året

Me reiser med turbuss, då slær me ut håret

Me klatrar og kliv i dei brattaste fjell

Og legg oss inn på det finaste hotell

Om me er spreke? Ja, det kan du tru

Me kom oss til Nåli og heilt opp til Balebu

Gjennom åra har mange lagt vandringstaven ned

Me har dei i minne, må dei kvila i fred

Men stadigt dukkar det nye folk opp

Me heldt oss stabilt på ein hundretals tropp

Me er som ein familie, ja nesten ei sekt

Og dessutan har me det umåteleg kjekt

Kven er det som går? Du treng ikkje tvila

Det er den ustoppelege Dørstokkmila.

Magne Haugen