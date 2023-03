Den usynlege delen av eldreomsorgen

Forskning viser at pårørande står for om lag halvparten av all omsorg som blir gitt i Norge. Dei pårørande gjer ei formidabel innsats for sine, og du veit egentleg ikkje kva du står i som pårørande før det har gått ei stund, skriv Astrid Aarhus Byrknes (KrF).

